سليمان عيد يستعيد ذكرياته مع علاء ولي الدين بصورة

نشر الفنان سليمان عيد صورة له برفقة بناته من البوم الذكريات مع صديقه الفنان الراحل علاء ولي الدين عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».



عيد عبر عن شوقه لصديقه الراحل من خلال رسالة كتب فيها: «الله يرحمك ياعلاء».



يذكر ان الراحل علاء ولي الدين من مواليد 28 سبتمبر عام 1963، ورحل في فبراير عام 2003 متأثرا بمرض السكر، بعدما قدم عدة أفلام ناجحة رغم عمره الفني القصير ومنها: «عبود على الحدود، الناظر، ابن عز، عربي تعريفة»، وسبب رحيله صدمة كبيرة لكل زملائه ومحبيه، حيث رحل في أول أيام عيد الأضحى متأثرا بغيبوبة سكر.



