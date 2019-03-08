ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

سليمان عيد يستعيد ذكرياته مع علاء ولي الدين بصورة

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:00 م
سليمان عيد
سليمان عيد
محمد بدران
نشر الفنان سليمان عيد صورة له برفقة بناته من البوم الذكريات مع صديقه الفنان الراحل علاء ولي الدين عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

عيد عبر عن شوقه لصديقه الراحل من خلال رسالة كتب فيها: «الله يرحمك ياعلاء».

يذكر ان الراحل علاء ولي الدين من مواليد 28 سبتمبر عام 1963، ورحل في فبراير عام 2003 متأثرا بمرض السكر، بعدما قدم عدة أفلام ناجحة رغم عمره الفني القصير ومنها: «عبود على الحدود، الناظر، ابن عز، عربي تعريفة»، وسبب رحيله صدمة كبيرة لكل زملائه ومحبيه، حيث رحل في أول أيام عيد الأضحى متأثرا بغيبوبة سكر.

سليمان عيد يستعيد ذكرياته مع علاء ولي الدين بصورة

ترشيحاتنا

تعرف على أغلى سيارة في العالم.. فيديو

أصيبت بالسرطان فتخلى عنها زوجها.. وهزمت المرض اللعين.. فيديو

مفاجأة.. الإسكندر الأكبر لم يؤسس مدينة الإسكندرية

سورتان حرص رسول الله على تلاوتهما يوم الجمعة.. فيديو

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

تاجر مخدرات غبي.. يحمل 15 ألف قرص مخدر في كيس شفاف داخل كمين

جمال شعبان لأطباء معهد القلب: ادعوكم لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية في العمليات

الدولار يتراجع 16 قرشا في 30 يوما

تامر حسني يعرض التمثيل على العريس صاحب الرقصة الشهيرة بـ فيسبوك

ترامب يشن هجوما على الديمقراطيين بسبب إسرائيل

في اليوم العالمي للمرأة .. حكاية أمل سليمان أول مأذونة في الوطن العربي

جريمة فى شبرا الخيمة.. الزبادو المنوم كلمة السر فى خطف سائق توك توك وقتله

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للمرأة.. 10 نساء برعن في مهام صعبة.. سميرة موسى أشهر عالمة ذرة .. زها حديد أيقونة التصميم المعماري.. لطيفة النادي أول طيارة .. إليزابيث بلاكويل أول طبيبة بـ أمريكا وانجلترا.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. أسماء أم وأسطى نجار معًا: زوجي سبب نجاحي ولن أتخلى عنه

في اليوم العالمي للمرأة .. حكاية أمل سليمان أول مأذونة في الوطن العربي

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

فيديو

في يومها العالمي.. شاهد.. ما قاله الرئيس السيسي عن المرأة المصرية
أصيبت بالسرطان فتخلى عنها زوجها.. وهزمت المرض اللعين.. فيديو
البنك الأوروبي: محطة بنبان في أسوان الأكبر أفريقيًا..فيديو
تعرف على أغلى سيارة في العالم.. فيديو
البنك الأوروبي: عملاؤنا يحصلون على ختم النزاهة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟