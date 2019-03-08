‎أول لقاء بين آدم وحواء.. تعرف عل ما دار فيه .. فيديو



قال الدكتور محمد وهدان الداعية الإسلامي، إن الله عز وجل خلق حواء من ضلع آدم، وكان يتنعم في الجنة، ولما رأى حواء سألها، ما اسمك قالت حواء، ثم سألها ولماذا سميت بهذا الاسم، أجابت لأنها خلقت من حي وهو أنت يا آدم عليه السلام.



وأضاف وهدان، خلال لقائه على فضائية "الناس" : طلب منها آدم أن تقترب منه فقال لها تعالى، فأجابت لا.. بل أنت من تأتي إليّ، مشيرا إلى أن مهر سيدنا آدم لحواء أن يصلي على سيدنا محمد 10 صلوات، فقدم آدم أول 5 صلوات على النبي كمقدم الصداق ثم 5 صلوات مؤخر صداق للزواج من حواء.



وتابع: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، مشيرا إلى أن التاريخ يقول أن حواء هبطت من السماء إلى الأرض في جدة وآدم هبط بجبل الهند، والتقى مع حواء في منطقة عرفات وسميت منطقة عرفات بهذا الاسم لأن ادم وحواء تعارفا في هذا المكان.





