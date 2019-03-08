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شاهد.. السيسي يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير.. ويجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:21 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
نشرت الصفحة الرسمية للسفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا لاداء الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى، تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة ، وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود .

وألقى الدكتور أسامة الأزهرى خطبة الجمعة أكد فيها على فضل ومنزلة الشهادة والتضحية في سبيل رفعة الاوطان ودحر قوى التطرف والإرهاب ، مؤكدًا على أهمية التنمية والعمار فى الأرض لأنهما من الأسس التى تقوم عليها أحكام الشريعة الإسلامية السمحة ، والتى تدعو إلى نشر الخير والرحمة ونبذ جميع أشكال وألوان التطرف والتشدد الدينى وممارسة العنف والتخريب .

وعقب أداء الصلاة إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة حيث بداء بالوقوف دقيقه حداد على ارواح الشهداء و تناول الإجتماع تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية ، كذلك الجهود المبذولة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية بشمال سيناء وتأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية .

وأشاد الرئيس بما تبذله القوات المسلحة والشرطة من مهام للحفاظ على الوطن وشعبه العظيم ، كذلك مجهوداتهم فى دعم ركائز البناء والإستقرار والتنمية بكافة ربوع مصر .

واختتم الرئيس السيسى الإجتماع بتقديم التحية لأسر شهداء الوطن الذين لولا تضحياتهم لما وصلت الدولة المصرية إلى مزيد من التقدم والإستقرار .
شاهد.. السيسي يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير.. ويجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة
شاهد.. السيسي يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير.. ويجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة
شاهد.. السيسي يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير.. ويجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة
شاهد.. السيسي يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير.. ويجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة
شاهد.. السيسي يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير.. ويجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة
شاهد.. السيسي يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير.. ويجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة
شاهد.. السيسي يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير.. ويجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة
شاهد.. السيسي يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير.. ويجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة
شاهد.. السيسي يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير.. ويجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة
شاهد.. السيسي يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير.. ويجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة
شاهد.. السيسي يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير.. ويجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة
شاهد.. السيسي يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير.. ويجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة
شاهد.. السيسي يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير.. ويجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة
شاهد.. السيسي يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير.. ويجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة
شاهد.. السيسي يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير.. ويجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة
شاهد.. السيسي يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير.. ويجتمع بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة

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