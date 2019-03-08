فشل الوقفة الإخوانية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف ضد مصر رغم رصد مبالغ مالية ضخمة للمشاركين .. صور

فشلت الوقفة الاحتجاجية التى حاولت جماعة الإخوان الإرهابية، تنظيمها امام المجلس الدولى لحقوق الانسان فى جنيف.



وكان التنظيم قد دعا إلى وقفه لتشوية الأوضاع فى مصر والمطالبة بعودة رئيسهم المخلوع محمد مرسى، لكن لم يستجب سوى عشرات المرتزقة الذى حصل كل منهم على حوالى ٢٠٠٠ فرنك سويسرى ، ورغم المقابل المادى الكبير فشل الحشد ولجأ الاخوان إلى الإيرانيين، والموريتانيين والسودانيين وعدد من مهاجرى شمال أفريقيا الذين حضروا من الضواحى للمشاركة بناء على تعليمات التنظيم حتى لا تهتز ثقه الاخوان فى مصر بقدرة التنظيم على الحشد.



وظهر خلال الوقفه أن عدد المنتمين لجماعة الإخوان الارهابية من المصريين الموجودين فى الوقفه لم يتعد الـ ١٠% وهم المنظمون لها.