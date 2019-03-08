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رياضة

المصري تحت 17 عاما يفوز على وادي دجلة بهدف للا شيء

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:37 م
صدى البلد
نور عادل - محمد الغزاوي
فاز فريق المصري تحت 17 عاما “الفئة العمرية 2001” بقيادة مديره الفني الكابتن أحمد نبيه على ضيفه وادي دجلة بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم على ملعب الهدف ببورسعيد ضمن مباريات بطولة الجمهورية لتلك الفئة العمرية.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بعد سيطرة كبيرة من جانب لاعبي المصري الذين حاصروا فريق وادي دجلة في وسط ملعبهم ،وفي الشوط الثاني وضح تأثير التغييرات التي أجراها المدير الفني للمصري أحمد نبيه بنزول مهند صادق وعمرو عبد اللطيف وعبد الحميد حامد بدلًا من عمر الجرايحي ومحمد فرحات وصيام محمود.

وكثف المصري من ضغطه ليسفر هذا الضغط في النهاية عن هدف الفوز الغالي والذي جاء في الثواني الأخيرة للمباراة عن طريق ابراهيم سعيد.

مثل المصري في المباراة : ايهاب العايدي لحراسة المرمى ، اسلام عصام ، حازم حسين ، عبد السلام أحمد ، عبد الله حمدي لخط الظهر ، شريف وائل ، احمد شداد ، ابراهيم سعيد كثلاثي خط وسط مدافع ، فيما تكون خط الهجوم من الثلاثي محمد فرحات (عمرو عبد اللطيف) ، صيام محمود ( عبد الحميد حامد ) ،عمر الجرايحي (مهند صادق)

الجدير بالذكر بالذكر ان الجهاز الفني يتكون من الكابتن أحمد نبيه مديرًا فنيًا ، الكابتن احمد يوسف مدربًا عامًا ، الكابتن ابراهيم صبح مدربًا للحراس، الكابتن زكريا قمصان إداريًا ، الكابتن ايمن عبد العزيز أخصائي للعلاج الطبيعي.

فيما يتكون جهاز الإشرف على القطاع من الكابتن حسام غويبه مديرًا فنيًا ، ، الكابتن سعيد ابراهيم مشرفًا على فرق الناشئين ، الكابتن سيد الناغي مشرفًا على تدريب حراس المرمى ، الكابتن مدحت مختار مشرفًا على العلاج الطبيعي

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