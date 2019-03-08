هبة مجدي ومحمد محسن في مشهد سي السيد وأمينة.. فيديو

دخل الزوجان المطرب محمد محسن وزوجته الممثلة هبة مجدي في مبارزة فنية من خلال تمثيل أحد مشاهد فيلم بين القصرين على الهواء.



حيث جسدت هبة مجدي خلال برنامج «معكم» المذاع على فضائية «سي بي سي» وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛ السيدة أمينة؛ وزوجها السيد أحمد عبد الجواد الشهير بسي السيد.



ويقوم الزوجان على الهواء بعدد من الدويتوهات الغنائية؛ والمسابقات الثقافية والفنية، وتمثيل المشاهد الفنية على الهواء.