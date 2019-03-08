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فن

عمرو دياب يتألق في حفل إحدى جامعات 6 أكتوبر.. صور

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:54 م
صدى البلد
سعيد فراج
بدأ الهضبة عمرو دياب حفله الغنائي داخل احدى الجامعات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر على طريق الواحات، اليوم الجمعة 8 مارس، بحضور جماهيري كبير.

أطل الهضبة عمرو دياب على جمهوره في الحفل بإطلالة كاجوال، مرتديًا بنطالا أسود، وتيشيرت أسود، وفوقه قميص جينز رمادي، وقدم مجموعة من أروع أغانيه القديمة والحديثة.

شهد الحفل تفاعلا كبيرا من جمهور الهضبة مع أغانيه، التي قدمها ولا يزال يقدمها خلال الحفل، لاسيما أغاني ألبومه الجديد «كل حياتي»، الذي طرحه في الموسم الصيفي 2018 الماضي.
عمرو دياب يتألق في حفل إحدى جامعات 6 أكتوبر.. صور
عمرو دياب يتألق في حفل إحدى جامعات 6 أكتوبر.. صور
عمرو دياب يتألق في حفل إحدى جامعات 6 أكتوبر.. صور
عمرو دياب يتألق في حفل إحدى جامعات 6 أكتوبر.. صور
عمرو دياب يتألق في حفل إحدى جامعات 6 أكتوبر.. صور

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