اغتيال قائد مخابرات قوات سوريا الديمقراطية

أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن عملية اغتيال، اليوم، أودت بحياة رئيس مكتب الاستخبارات في قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الموالية للجيش الأمريكي.



وأوضحت الوكالة أن رئيس مكتب الأمن في جهاز المخابرات التابع لتنظيم "قسد"، فواز الظاهر، قتل اليوم الجمعة، على يد مجهولين، بالقرب من مديرية السياحة عند المدخل الجنوبي الغربي لمدينة الرقة، وأن انتشارا أمنيا كثيفا شهدته المدينة إثر عملية الاغتيال، وسط حالة من الارتباك والتوتر الأمني انتشرت في صفوف "قسد".



ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة تأكيدها أن عملية اغتيال الظاهر تمت بواسطة سلاح فردي خفيف مزود بكاتم صوت، وأن تحقيقات "المخابرات الكردية" لا تزال مستمرة لمعرفة الجهة أو الأشخاص الذين يقفون وراء عملية الاغتيال.



و"الظاهر" من أبرز الشخصيات الأمنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، حيث عرف بعلاقاته الوطيدة مع المخابرات الأمريكية والفرنسية في الرقة، كما اشتهر بممارسته أعمال التعذيب الوحشية التي مارسها بحق المعتقلين من أبناء عشائر الرقة خلال عمليات التحقيق، وبإطلاقه سراح عشرات من عناصر "داعش" مقابل مبالغ مالية كبيرة، وبفرضه "إتاوات" على المئات من أبناء الرقة تحت التهديد بسوقهم إلى سجون "قسد" وإخضاعهم للتحقيقات والتعذيب.