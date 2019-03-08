عمرو أديب عن بيع داعش لـ فتيات: من علامات القيامة

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على قيام تنظيم داعش الإرهابي ببيع فتيات إيزيديات بـ 20 ألف دولار للفتاة الواحدة.



وأضاف " أديب" في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر":" أنا مستغرب من اللي بيشتري الفتيات دول، إزاي الواحد يشتري بني آدم، وإزاي إنسان يبقى ملك إنسان آخر".



وتابع:" إزاي لسه فيه حد بيتباع لحد دلوقتي، دي علامات يوم القيامة ولا إيه".

