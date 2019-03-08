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عمرو أديب عن بيع داعش لـ فتيات: من علامات القيامة

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:44 م
عمرو أديب
عمرو أديب
هاني حسين
قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على قيام تنظيم داعش الإرهابي ببيع فتيات إيزيديات بـ 20 ألف دولار للفتاة الواحدة.

وأضاف " أديب" في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر":" أنا مستغرب من اللي بيشتري الفتيات دول، إزاي الواحد يشتري بني آدم، وإزاي إنسان يبقى ملك إنسان آخر".

وتابع:" إزاي لسه فيه حد بيتباع لحد دلوقتي، دي علامات يوم القيامة ولا إيه".

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