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مرأة

سعر خيالي لفستان ملكة جمال أمريكا في الأوسكار.. صور

السبت 09/مارس/2019 - 03:30 ص
ريما فقيه ملكة جمال
ريما فقيه ملكة جمال أمريكا السابقة
وكالات
أعلنت ريما فقيه ملكة جمال أمريكا السابقة، عن سعر الفستان الذي ارتدته في حفل الأوسكار الأخير.

وقالت ريما فقيه إن فستانها كلفها 37 دولارا أمريكيا، وإنها فعلت هذا الأمر لتؤكد كل لفتاة وسيدة إنهن لسن بحاجة إلى ارتداء ماركة عالمية لإثبات أهميتهن.

وتابعت ريما فقيه:"أنت من تصنعين الفستان، الفستان لا يصنعك، كوني سعيدة".

وفازت ريما فقيه بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية عام 2010، بعد فوزها بملكة جمال ميتشيغان

وريما فقيه أمريكية من أصل لبناني، هاجرت عام 1993 بسبب الحرب اللبنانية، وهي خريجة إدارة الأعمال بجامعة ميتشيغان.

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