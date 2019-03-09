محمد بركات ينشر صورة جديدة تجمعه بأولاده

نشر نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، اللاعب محمد بركات، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعه مع أولاده.



تميز محمد بركات بسرعته الفائقة ورشاقته وخفة وزنه ودقة تسديداته ولعبه في أكثر من مركز، بالإضافة إلى ومراوغاته مما ساعده في نيل لقب الزئبقي أو "بركات ملك الحركات".



يذكر أن محمد بركات شارك مع الأهلي مرتين فى كأس العالم للأندية، فاز ببطولة الدورى العام 6 مرات وكأس مصر مرتين والسوبر المحلى 5 مرات.