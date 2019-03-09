أمريكا تهدد تركيا برد حاسم بسبب منظومة إس400 الروسية

هددت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تركيا برد حاسم وعواقب وخيمة إذا لم تتخل عن عزمها شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400.



ونقلت صحيفة "ديفينس نيوز" عن المتحدث باسم الوزارة تشارلي سامرز اليوم السبت قوله: "إذا حصلت تركيا على منظومة إس 400 ستواجه عواقب وخيمة من ناحية علاقتنا في المجال العسكري وصواريخ باتريوت، ومقاتلات إف —35".



وأضاف: "لن يحصلوا على مقاتلات إف- 35 في حال حصولهم على منظومة إس 400"، مشيرةً إلى أن بيع منظومات باتريوت الأمريكية لأنقرة، قد لا يحدث.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد أن بلاده لن تتراجع أبدا عن صفقة شراء منظمة الصواريخ الروسية إس 400 مشيرا إلى أن أنقرة تفكر في شراء منظومة إس 500.