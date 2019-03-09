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ثقافة

حرف يدوية وفنون تشكيلية للأطفال بثقافة القاهرة

السبت 09/مارس/2019 - 10:55 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة حيث، أقام قصر ثقافة المستقبل ورشة فنون تشكيلية لعمل مقلمة بالفوم بحضانة الجيل الجديد.

وأقامت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي بالتعاون مع المعهد الأزهري بالبساتين محاضرة ثقافية بعنوان عباس محمود العقاد تضمنت حياته ونشأته وأهم أعماله، كما نظّمت ورشة خزف اليوم بعنوان "مقلمة خزفية" للدكتور محمود أبو هادية.

كما أقامت مكتبة طفل المعادي بحضور طلاب مدرسة الخبيرى الابتدائية والإعدادية المشتركة بالمعادي ورشة من خامات البيئة لعمل أباجورة من الزجاجات الفارغة والصوف والورق، رسم حر، حوار مفتوح عن يوم المرأة العالمي تناول الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يوافق اليوم الثامن من شهر مارس حيث يحتفل العالم كل عام بإنجازات المرأة وإسهاماتها فى كافة نواحي الحياة.

ونظّمت ورشة حكي تحت عنوات "قصة مع البيئة"، معلومات عن الفاكهة لأطفال حضانة الجمعية، وأقام قصر ثقافة عين حلوان ورشة تعليم السلم الموسيقي.

كما أقام قصر ثقافة روض الفرج ورشة رسم على التوالي بألوان الاكليريليك، كما أقام بعنوان البطولة هدى مرسى وتناولت الحديث عن يوم الشهيد وعن الفريق عبد المنعم رياض نشأته وتعليمه.

بينما أقامت مكتبة sos ورشة رسم وتلوين عن عيد الأم كما نفّذت مجلة حائط عن يوم المرأة العالميّ، ونفّذ بيت ثقافه نادي الطيران بمصر الجديدة مجلة حائط عن الفنان سيد درويش في ذكرى ميلاده، واختتم فرع التجمع ورشة عمل برواز بالصدف بنادى موهوبين بمدرسة سيزانبراوى.

وقد اختتم قصر ثقافة نجيب الريحاني الورش الفنية التي أقامها بعنوان "هى" بمناسبة الإحتفال بيوم المرأة العالمي وعيد الأم بإقامة محاضرة بعنوان "هي تستعرض" دور المرأة في حياة الفرد والمجتمع عقبها مسابقة ثقافية فنية بعنوان من هي تم توزيع هدايا رمزية على الطالبات بعد انتهاء المسابقة.

وأقامت مكتبة الطفل بقصر مصر الجديدة قراءة كتب تاريخية في ورشة القائد التاريخي وقصص بزلية.

وناقشت المكتبة العامة بقصر ثقافة منشأة ناصر كتاب 100 سؤال وجواب.

بينما أقام بيت ثقافة المدفعية نشاط كتاب ومعلومة للجميع مع الرواد عرض لمعلومات عن إفتتاح مقبرة توت عنخ آمون من موسوعة الطفل.

وأقامت مكتبة الطفل بقصر ثقافة السلام ورشة حكي وتلوين عن الأم تناولت بعض المعلومات عن عيد الأم.
وأقام بيت ثقافه دار الإشارة ورشة رسم وتلوين بدار زمان الخير للأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونظّم قصر ثقافة المطرية مسابقة في المعلومات العامة بمكتبة الطفل بالفترة المسائية.

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