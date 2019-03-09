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منوعات

قطع حبيبته السابقة ووضعها في حقيبة سفر.. جريمة مروعة في أستراليا

السبت 09/مارس/2019 - 11:06 ص
حقيبة
حقيبة
أماني إبراهيم
حادث مروع يشبه أفلام الرعب، فبعد انفصال حبيبين عن بعضهما قام الشاب بقتل حبيبته السابقة وقطعها إلى أجزاء ووضع جثتها في حقيبة سفر.

عثرت الشرطة الأسترالية على جثة الطبيبة بريتي ريدي، بشكل مأساوي مقطعة ومخبأة في حقيبة سفر، في جنوب شرق مدينة سيدني، بعد فترة غياب منذ 3 مارس الجاري، وفقا لـ "روسيا اليوم".

انقطعت الاتصالات بين الطبيبة الأسترالية هندية الأصل، بعد آخر اتصال أجرته مع عائلتها تخبرهم فيه أنها قادمة إلى المنزل، وانتظرت الأسرة عودتها، ولكن بعدما طالت المدة شعرت أسرتها بأن الأمر مثير للقلق فقاموا بتدشين صفحة على "فيس بوك" باسم "ساعدونا على إيجاد بريتي ريدي".

وعثرت الشرطة في السادس من مارس على سيارة بريتي مركونة بشارع جنوب شرق سيدني، وبعد تفتيش السيارة عثروا عليها مقطعة لأجزاء ومحشورة بحقيبة السفر بعد طعنها لعدة مرات، كما أكد المحققون.

وتعتقد الشرطة أن حبيبها السابق هارشوردهان ناردي هو المتهم في هذه الجريمة البشعة، فبعدما استدعته الشرطة للتحقيق خرج مسرعا بسيارته واصطدم بشاحنة كبيرة بولاية نيوساوذ ويلز الأسترالية، مما يؤكد الشكوك حول تورطه بهذه الجريمة.

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