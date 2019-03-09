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الأرصاد تحذر من التفاوت الكبير في درجات الحرارة خلال تلك الفترة.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 11:39 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ندى فتح الله
أفاد محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها معظم أنحاء البلاد اليوم، بالإضافةً إلى وجود ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة.

وأشار "شاهين" خلال مداخلة هاتفيه له عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم السبت، إلى أن درجة الحرارة اليوم وصلت إلى 23 درجة على القاهرة، على أن تصل إلى 24 غدًا الأحد، وذلك نتيجة التأثر بكتلة جوية قادمة من الجزيرة العربية.

ونوه "شاهين" إلى أن فرص سقوط الأمطار نادرة خلال الأيام المقبلة، ولكن هناك تكون للشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر والتي تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والرقع الزراعية.

وحذر شاهين من الانخفاض الشديد في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث إن ارتفاع درجات الحرارة يكون في ساعات الصباح حين سطوع الشمس فقط ثم تبدأ في الانخفاض مرة أخرى.

وأكد أن التفاوت الكبير في درجات الحرارة العظمى والصغرى في شهر مارس طبيعي لهذا الوقت من العام، حيث إنها فترة انتقالية من نهايات فصل الشتاء وبدايات فصل الربيع.

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