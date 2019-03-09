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بين الناس

أهالي السلام لـ الحي: شوفولنا حل في الباعة الجائلين

السبت 09/مارس/2019 - 11:00 م
صدى البلد
كريم ناصر
يشكو أهالي منطقة جمال عبد الناصر التابعة لحي السلام أول بمحافظة القاهرة من تعديات الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي على مساحة الشوارع. 

وأوضح "عمر فهد" أحد قراء موقع صدى البلد الإخباري تفاصيل هذه المشكلة برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع قائلاً: إن حالة منطقة جمال عبد الناصر يرثى لها، فالشوارع تعاني من التكسير بالأرصفة وانتشار الباعة الجائلين ما يعطل حركة المرور ولا يوفر حياة آدمية لسكان الحي. 

وأضافت "سلمى محمد" أن المنطقة تعاني أيضًا من تعديات أصحاب المقاهي والمحلات التجارية واستغلالهم مساحة الشارع معيقين حركة المرور. 

ويُقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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