رئيس تشاد: القارة الأفريقية ستشهد أزهى عصورها خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

أكد الرئيس التشادي إدريس ديبي أن مصر مضت بخطوات عظيمة في شتى المجالات التنموية وأن التعاون مع مصر والاستفادة من خبراتها سيعود بالنفع على بلاده، مؤكدا ثقته في أن القارة الإفريقية ستشهد أزهى عصورها خلال رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي هذا العام لحرص سيادته على تعاون "الجنوب - جنوب" في شتى المجالات.



وذكرت وزارة الاستثمار ـ في بيان اليوم ـ أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس التشادي اليوم السبت، مع وفد وزاري مصري برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعضوية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام وكبار المسؤولين وعدد من رجال الأعمال أثناء زيارتهم إلى تشاد خلال الفترة من 7 مارس وتستمر حتى اليوم.



والتقى الوفد الوزاري الرئيس التشادي بحضور كل من وزراء الخارجية والاقتصاد والتخطيط التنموي ووزير العدل "القائم بأعمال وزير الصحة" ووزير البنية الأساسية والنقل وفك العزلة، ووزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية بدولة تشاد، حيث نقلت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شقيقه رئيس جمهورية تشاد، وتمنياته لمزيد من الازدهار والتقدم لجمهورية تشاد وحرصه على تعميق العلاقات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والتجارية بين الجانبين، مشيرة إلى أن تواجد هذا الوفد المصري الكبير يأتي ترجمة سريعة لما اتفقت عليه القيادتان السياسيتان وفى إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.



وأعرب الرئيس التشادي عن شكره لمبادرة الرئيس السيسي لإرسال هذا الوفد الوزاري رفيع المستوى وطلب نقل أطيب تحياته وتمنياته للرئيس عبد الفتاح السيسي.



وعقد الوفد المصري عدة لقاءات منفردة ومجتمعة مع الوزير الدكتور عيسى دوبرانج، وزير الاقتصاد والتخطيط التنموى (رئيس الوفد التشادى) والوزير عبد الرحمن مختار، وزير البنية التحتية والنقل وفك العزلة، والوزير أبو بكر الصديق شرومة، وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة، ووزير العدل، جمعة عربى (ممثلا عن وزير الصحة التشادى) ووزير المناجم والتطوير التجارى والصناعة وتطوير القطاع الخاص، أحمد محمد باشر.



وتناولت الاجتماعات التي عقدها الجانبان، أوجه التعاون في مجالات اقتصادية وتنموية عدة سواء من خلال الحكومة والقطاع الخاص وأبرزها، البنية الأساسية وشملت السكك الحديد والطرق والنقل والإسكان والمياه والصرف الصحى وتكنولوجيا المعلومات، وفي مجال الصحة (يشمل التدريب وتوفير الأجهزة الطبية والأدوية وعلاج المواطنين التشاديين فى مصر، ومجال التعليم إذ يتضمن التدريس وتطوير المناهج وتدريب المعلمين والمنح الدراسية الجامعية.



كما يشمل التعاون بين الجانبين، مشروعات تنموية أخرى في مجالات التنمية الزراعية والمزارع السمكية والثروة الحيوانية والمجازر الآلية.



وأكد ديبي أهمية متابعة ما تم بحثه لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات التي تم تناولها.



وأكد الجانب التشادى، أهمية مشاركة مصر فى منتدى تشاد ـ العالم العربي والمقرر انعقاده فى العاصمة التشادية ندجامينا خلال الفترة من 24- 26 أبريل 2019.



واقترح الجانب التشادى، تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط التنموى التشادى، الدكتور عيسى دوبرانج، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية الدكتورة سحر نصر، وعضوية الوزارات والجهات المعنية بالبلدين لمتابعة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والفنية بين الجانبين، نظرا لأن الفترة المقبلة، ستشهد تطورا لهذه العلاقات وتجتمع كلما دعت الحاجة لذلك للمتابعة المستمرة للمشروعات المشتركة والبرامج التي تم الاتفاق عليها.



وفى إطار زيادة الاستثمارات بين البلدين، عقدت رئيسة الوفد يرافقها رجال الأعمال وممثلو شركتي المقاولون العرب ومصر للطيران في تشاد، والشركة القابضة للتشييد والبناء والشركة القابضة للأدوية، اجتماعا مع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار قى تشاد ورجال الأعمال التشاديين وقيادات غرفة التجارة التشادية، تناول سبل التعاون بين الجانبين حيث تم بحث سبل دفع وتنشيط الاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.



وقام الوفد بزيارات ميدانية إلى المستشفى المركزى العام بالعاصمة ندجامينا، وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، أنه تم بحث اتخاذ إجراءات سريعة لإنشاء مركزين متخصصين في أمراض العيون والغسيل الكلوى وربط المستشفى المركزي في تشاد بنظام الآشعة المميكن في مصر، وكذلك توفير المنح الدراسية لتدريب الكوادر المختلفة بالمستشفيات التشادية، وتيسير تسجيل الدواء بين البلدين.

