بعد تهديد البنتاجون .. أردوغان يسترضي أمريكا باختلاق الأعذار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، السبت، إن صفقة منظومة دفاع إس-400 الروسية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بأمن أمريكا أو بالناتو أو بمشروع طائرة إف-35، وذلك بعد تهديد البنتاجون لأنقرة حال شراء الصفقة.



وأضاف أن أسباب شراء منظومة إس 400 والطريقة التي سنستخدمها بها واضحة تماما، وفقا لوكالة الأناضول.



وبرر الرئيس التركي شراء المنظومة الروسية قائلا "الأمر لا يتعلق بشراء منظومة إس-400 بل بحرية تحركات تركيا في المنطقة وعلى رأسها سوريا".



كانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" حذرت تركيا من الحصول على المنظومة الروسية، قائلة أنه إذا تسلمت أنقرة هذه المنظومة الروسية فإنها لن تحصل على مقاتلة "أف-35" الأمريكية ولا حتى على نظام "باتريوت" الدفاعي الصاروخي الأميركي.



ومن المقرر أن تبدأ تركيا الصيف المقبل استلام منظومة الصواريخ "اس-400"، وهو ما تخشى الولايات المتحدة أن يؤدي إلى كشف الأسرار العسكرية لطائرات "أف-35" والتي يفترض أن تكون قادرة على الإفلات من هذه الصواريخ الروسية.