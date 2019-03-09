رد قاسٍ من سعيد حساسين على موظفة بالصحة أهانت مرضى فيروس C بالشرقية





معلقًا: "لا تهاون على الإطلاق مع أى مقصر مهما كان فى حق المرضي".

علق البرلماني سعيد حساسين، على فيديو إهانة موظفة بوزارة الصحة لمرضى علاج فيروس "C" بأحد مراكز الكبد، وقال: "الموظفة دي لازم تتحاسب".وقال "حساسين" في برنامجه "انفراد" عبر فضائية "الرافدين+"، اليوم السبت: "ناس غلابة رايحين ياخدوا حقهم من الدولة مش منك يا ست هانم، أصبتيني بالضغط".وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن معاملة موظفة مركز مكافحة أمراض الكبد بمحافظة الزقازيق مع المرضى المتقدمين للحصول على العلاج "غير مرضية وسيئة وغير مقبولة على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أمرت بتشكيل لجنة تقصى حقائق بقيادة الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيسة هيئة التأمين الصحي، وبالفعل تم تشكيل هذه اللجنة لمعرفة ملابسات الواقعة وستباشر اللجنة عملها من صباح الغد لرفع التقرير للوزيرة فى غضون 24 ساعة من تاريخ وساعة وقوع الحادث.