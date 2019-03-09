ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رد قاسٍ من سعيد حساسين على موظفة بالصحة أهانت مرضى فيروس C بالشرقية

السبت 09/مارس/2019 - 11:53 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
علق البرلماني سعيد حساسين، على فيديو إهانة موظفة بوزارة الصحة لمرضى علاج فيروس "C" بأحد مراكز الكبد، وقال: "الموظفة دي لازم تتحاسب".

وقال "حساسين" في برنامجه "انفراد" عبر فضائية "الرافدين+"، اليوم السبت: "ناس غلابة رايحين ياخدوا حقهم من الدولة مش منك يا ست هانم، أصبتيني بالضغط".

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن معاملة موظفة مركز مكافحة أمراض الكبد بمحافظة الزقازيق مع المرضى المتقدمين للحصول على العلاج "غير مرضية وسيئة وغير مقبولة على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أمرت بتشكيل لجنة تقصى حقائق بقيادة الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيسة هيئة التأمين الصحي، وبالفعل تم تشكيل هذه اللجنة لمعرفة ملابسات الواقعة وستباشر اللجنة عملها من صباح الغد لرفع التقرير للوزيرة فى غضون 24 ساعة من تاريخ وساعة وقوع الحادث.

معلقًا: "لا تهاون على الإطلاق مع أى مقصر مهما كان فى حق المرضي".

ترشيحاتنا

فاجعة في تونس بعد وفاة 11 رضيعا .. ووزير الصحة يتقدم باستقالته

قرار عاجل من CAF بخصوص سعد سمير وأجايي عقب مباراة فيتا كلوب

شاهد.. تعليق خالد الغندور على خسارة الأهلي من فيتا كلوب

تعليق ناري من أحمد موسى على فضيحة معتز مطر وأيمن نور.. فيديو

شوط كارثي بين الأهلى وفيتا كلوب... إصابة الشناوي وحكم المباراة .. والعارضة تتعاطف مع الأحمر

شاهد.. كلب مسعور ينهش طفلاً بشبرا مصر

أوروبا تضع شروطا جديدة على المواطنين الأمريكيين للسفر إلى الدول الأعضاء

وزير التعليم يعلن إلغاء شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة من الثانوية العامة

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة من فيتا كلوب

مصر تشكو قنوات الإخوان الإرهابية بتركيا وقطر لمفوضية حقوق الإنسان

12 علامة خطيرة تكشف عن نقص فيتامين د في جسمك

حيوان بحري يصيب 80 شخصا على متن عبارة نفاثة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور للقمر الصناعي المصري إيجيبت سات من الفضاء

سموحة يستهدف التعاقد مع مدافع الاتصالات مواليد 2001

استجابة لـ صدى البلد.. حملات نظافة مكبرة بشوارع المحلة.. صور

حسين سالم يتجول في خليج نعمة على كرسي متحرك..صور

وزيرا التنمية المحلية والشباب والرياضة يتابعان استعدادات مستشفى أسوان التخصصي.. صور

فيديو

عادل مصطفى: ميدو شرح مباراة الهلال للاعبين قبل انطلاقها بـ 72 ساعة.. فيديو
جهاز جديد يكشف تعاطي السائقين للمخدرات بكل سهولة.. فيديو
موجز البلد.. خالد الجندي: الشهيد يعيش فى كرم ونعيم الله.. وكلب مسعور ينهش طفلا بشبرا‎
الوفد يحيي ذكرى مئوية ثورة 1919 من ضريح سعد زغلول.. أبو شقة: الثورة نموذج مشرف لكفاح ونضال الشعب ضد الاحتلال.. والمرأة خرجت ثائرة لأول مرة.. صور
التضامن تكشف أرقاما صادمة حول حجم تعاطي المخدرات بين سائقي باصات المدارس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟