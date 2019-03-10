أهالي شارع الجوهري بالزيتون: الكلاب الضالة تهاجمنا

يشكو أهالي شارع الجوهرى التابع لحى الزيتون بمحافظة القاهرة من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة التي تهدد حياة الأطفال.



قال محمد على أحد قراء موقع صدى البلد الإخباري في رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، أن شارع الجوهرى بالزيتون يعانى من انتشار الكلاب الضالة مما يثر الرعب فى قلوب المارة خاصة الأطفال.



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