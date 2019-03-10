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بين الناس

أهالي شارع الجوهري بالزيتون: الكلاب الضالة تهاجمنا

الأحد 10/مارس/2019 - 07:02 ص
صدى البلد
كريم ناصر
يشكو أهالي شارع الجوهرى التابع لحى الزيتون بمحافظة القاهرة من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة التي تهدد حياة الأطفال.

قال محمد على أحد قراء موقع صدى البلد الإخباري في رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، أن شارع الجوهرى بالزيتون يعانى من انتشار الكلاب الضالة مما يثر الرعب فى قلوب المارة خاصة الأطفال.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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