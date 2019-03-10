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رياضة

شريف عبد الفضيل يهنئ حسام عاشور بعيد ميلاده الـ33

الأحد 10/مارس/2019 - 03:05 ص
شريف عبد الفضيل
شريف عبد الفضيل
محمد بدران
هنأ شريف عبد الفضيل لاعب منتخب مصر والأهلي السابق حسام عاشور قائد النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ33 الذي يحتفل به اللاعب 9 مارس.

ونشر عبد الفضيل عبر حسابه على انستجرام، صور برفقة عاشور وعلق قائلًا "عيد ميلاد سعيد ياصديقي".

ويحتفل حسام عاشور، بعيد ميلاده الثالث والثلاثين، لاسيما أنه من مواليد 9 مارس 1986.

"قلب الأسد" طوال مسيرته الكروية لم يلعب لغير الأهلى، وشارك فى أكثر من 500 مباراة، واتفق جميع المدربين الذين تعاقبوا على قيادة القلعة الحمراء على الثقة فيه والدفع به أساسيا.
شريف عبد الفضيل يهنئ حسام عاشور بعيد ميلاده الـ33

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