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مصرع طالبين في تصادم دراجة بخارية وسيارة مجهولة بسوهاج

الأحد 10/مارس/2019 - 06:58 ص
صدى البلد
خالد رياض
استقبل مستشفى البلينا المركزي بسوهاج جثتين لطالبين إثر تصادم بين دراجة بخارية يستقلانها وسيارة مجهولة.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا يفيد بأنه أثناء سير دراجة بخارية بدون لوحات معدينة، قيادة "محمد. ر. ح" ١٨ عاما طالب، ويقيم دائرة مركز أبو تشت قنا اصطدمت بـه سيارة مجهولة "فرت هاربة"، مما أدى لانقلابه على جانب الطريق، نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية ومرافقه "عبد الله. ا. ف" 17 عاما طالب ويقيم بذات الناحية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بقاع الجمجمة، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، كلفت إدارة البحث الجنائي بتحديد وضبط السيارة وقادها.

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