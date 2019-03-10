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رياضة

شارك في استطلاع الرأي.. ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني؟

الأحد 10/مارس/2019 - 07:37 ص
صدى البلد
يلتقي اليوم الأحد، فريق الزمالك مع نظيره جورماهيا الكينى، فى التاسعة مساء على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، التى يسعى الزمالك خلالها لحصد الثلاثة نقاط لتحسين حظوظه بشكل كبير فى التأهل لدور ربع النهائى بالكونفدرالية.

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟
فوز الزمالك
فوز جورماهيا الكينى
تعادل الفريقين

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ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟