شارك في استطلاع الرأي.. ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني؟

يلتقي اليوم الأحد، فريق الزمالك مع نظيره جورماهيا الكينى، فى التاسعة مساء على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، التى يسعى الزمالك خلالها لحصد الثلاثة نقاط لتحسين حظوظه بشكل كبير فى التأهل لدور ربع النهائى بالكونفدرالية.



ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

فوز الزمالك

فوز جورماهيا الكينى

تعادل الفريقين