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أخبار البلد

الرئيس السيسي يشهد اليوم الندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد

الأحد 10/مارس/2019 - 08:40 ص
صدى البلد
محمد إبراهيم
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ندوة تثقيفية، والتي تتزامن مع احتفال مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد.

وتتضمن الندوة عرض فيلم عن الشهداء بالإضافة إلي تكريم عدد من المصابين وأسر الشهداء.

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس الأول صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى، وذلك تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.

يذكر أنه في التاسع من مارس من كل عام، تحتفل القوات المسلحة بـ "يوم الشهيد"، حيث أن الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة استشهد في ٩ مارس ١٩٦٩ وذلك أثناء تفقد جنوده في الصفوف الأمامية على خط القنال.

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