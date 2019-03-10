سعر صادم لـ خاتم خطوبة جينيفر لوبيز.. صور

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن سعر خاتم خطوبة النجمة العالمية جينفير لوبيز، والذي قدمه إليها حبيبها لاعب كرة البيسبول اليكس رودريجرز ونشرا صورته عبر حسابهما بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وقالت الصحيفة البريطانية إن سعر الخاتم الماسي الضخم يصل لـ مليون دولار أمريكي ولم تكشف عن ماركته.



نشرت لوبيز صورة ليدها وهي ترتدي خاتم ماسي ثمينا، ولم تعلق على الصورة التي نشرتها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام التي حصدت 3 ملايين إعجاب في ساعات قليلة.



وانهالت التعليقات من متابعي لوبيز الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا الخبر السار، رغم تصريحات النجمة ذات أصول لاتينية بأنها لا تفكر في الزواج خلال الفترة المقبلة.



وكانت لوبيز ارتبطت بـ اليكس الذي يصغرها في العمر بـ 6 أعوام في فبراير 2017.

