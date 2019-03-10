ضبط 4 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم أسلحة ومخدرات

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع إدارات البحث الجنائى بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية والادارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى، الحملات الأمنية المكبرة على منطقة السحر والجمال.





وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط (4) عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية.





وتم ضبط المدعو "محمود . م . ع"، 30 سنة،عاطل ومُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع، وحيازته لأسلحة نارية لحماية ذلك النشاط، وذلك حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات - بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته (10 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، بندقية خرطوش، و3 طلقات خرطوش من ذات العيار، مبلغ مالى، هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع، والدراجة النارية لترويج تجارته غير المشروعة.





وتم ضبط المدعو "سعد .ن.س"،33 سنة،عاطل - ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.. لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع .. وذلك حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية - بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان .. وبحوزته (70 جراما لمخدر الهيروين، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والدراجة النارية لترويج تجارته غير المشروعة.





كما تم ضبط المدعو "محمد .س.م"- 21 سنة،عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية.. لقيامه بالإتجار، فى المواد المخدرة على نطاق واسع متخذًا من مدينة العاشر مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.. وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشرـ وبحوزته (250 جراما لمخدر الهيروين ، مبلغ مالى ، هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.





وتم أيضا ضبط المدعو "ياسر .م.ز" - 42 سنه- عاطل - ومقيم بندر منيا القمح بالشرقية .. وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية .. وبحوزته ( فرد رصاص - وطلقة نارية من ذات العيار، 20 جراما لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع .



