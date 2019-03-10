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شاهد.. قصيدة أنا ابن الشهيد خلال فعاليات الندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد

الأحد 10/مارس/2019 - 01:26 م
صدى البلد
مي محمد
عرض الطفل أدم أشرف، قصيدة شعرية بعنوان:" أنا ابن الشهيد" خلال فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد ، اليوم الأحد.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.

يذكر أنه في التاسع من مارس من كل عام، تحتفل القوات المسلحة بـ "يوم الشهيد"، الذي يوافق استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة، في ٩ مارس ١٩٦٩ أثناء تفقد الجنود في الصفوف الأمامية على خط القنال.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لمحافظة السويس بناء على طلب الطفل آدم أشرف.

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