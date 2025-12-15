15 دقيقة.. حارس الإمارات يتألق أمام المغرب بكأس العرب

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة المغرب والإمارات بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع المنتخبين حالياً على ملعب إستاد خليفة الدولى، فى الدور نصف النهائى ضمن منافسات كأس العرب 2025.

وجاءت تسديدة من كريم البركاوي لاعب منتخب المغرب من على حافة منطقة الجزاء أمسك بها حمد عبد الله المقبالي حارس مرمى الإمارات من منتصف مرماه في الدقيقة 7.

وجاء تشكيل المغرب على النحو التالي:

الحارس: المهدي بن عبيد

الدفاع: سفيان بوفتيني - مروان سعدان – حمزة الموساوي – محمد بولكسوت

الوسط: أنس باش – محمد ربيع حريمات

أمامهما: كريم البركاوي – أسامة طنان - أمين زحزوح

الهجوم: وليد أزارو

وجاء تشكيل الإمارات كالتالي:

حراسة المرمى: حمد المقبالي

الدفاع: روبين فيليب - لوكاس بيمنتا - ساشا إيفكوفيتش - خالد الظنحاني

الوسط: ماجد راشد - عصام فايز - نيكولاس خيمينيز

الهجوم: يحيى الغساني - برونو أوليفيرا - كايو لوكاس