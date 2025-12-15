مدافع ليفربول السابق: محمد صلاح متعجرف وهذا بديله في يناير

وجّه ماركوس بابل، مدافع ليفربول السابق، انتقادات حادة إلى النجم المصري محمد صلاح، معتبرًا أن سلوك اللاعب في الفترة الأخيرة لا يتماشى مع قيم النادي، وداعيًا إدارة الريدز إلى البحث عن بديل مناسب تحسبًا لرحيله المحتمل.

وجاءت تصريحات بابل في ظل التوتر الذي ساد علاقة محمد صلاح بإدارة ليفربول والمدير الفني آرني سلوت، بعدما تحدث اللاعب علنًا عن شعوره بتعرضه للظلم واعتباره “كبش فداء” لتبرير تراجع نتائج الفريق. وتزامن ذلك مع فقدان صلاح لمكانه الأساسي وجلوسه على مقاعد البدلاء في عدة مباريات، قبل أن يقرر سلوت استبعاده من مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وعاد النجم المصري لاحقًا للمشاركة مع ليفربول، حيث دخل بديلًا أمام برايتون ونجح في صناعة هدف، ليساهم في فوز فريقه بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي تصريحات نقلتها شبكة “ليفربول إيكو”، رجّح بابل إمكانية رحيل محمد صلاح عن صفوف الريدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أن إدارة النادي قد تكون مضطرة للتحرك من أجل تأمين بديل قوي. وانتقد بابل طريقة تعامل صلاح مع الأوضاع الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللاعب التزم الصمت عندما كان الفريق يعاني، لكنه لجأ إلى الإعلام عندما تأثر موقفه الشخصي.

وأضاف بابل أن صلاح، رغم كونه أحد أساطير ليفربول وأفضل لاعبيه عبر التاريخ، بات يتصرف بأنانية ولا يضع مصلحة الفريق في المقام الأول، على حد وصفه، معتبرًا أن هذا الأمر قد يعجّل برحيله عن النادي.

وفي المقابل، أشاد بابل بإمكانيات مايكل أوليس، جناح بايرن ميونخ، معتبرًا إياه الخيار المثالي لتعويض محمد صلاح حال رحيله.

وأوضح أن أوليس يقدم مستويات مميزة في الدوري الألماني هذا الموسم، وأن أسلوب لعب ليفربول يتناسب بشكل كبير مع قدراته، خاصة في مركز الجناح الأيمن، رغم اعترافه بصعوبة تخلي بايرن ميونخ عن اللاعب في الوقت الحالي.