تقديم المتهم بابتزاز أميرة الذهب بفيديوهات فاضحة للمحاكمة
منح العلامة الخضراء لمصنعي المخلفات الصلبة والبلاستيك
مصر تضع حجر أساس أكبر مجمع لإنتاج الألواح الشمسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
محافظ الجيزة يشهد انطلاق النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة
طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية
في تصريح لـ صدى البلد: وزير الكهرباء يكشف حقيقة زيادة الأسعار
أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: الفتوى بيان لما جاء به الإسلام من عدلٍ ورحمة
أسعار شرائح الكهرباء.. مفاجأة سارة من الحكومة للمصريين| تفاصيل
ما هو سر غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته .. هل الزعيم مريض؟
ملك الأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل
حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية
خبير لغة جسد يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول
رياضة

مدافع ليفربول السابق: محمد صلاح متعجرف وهذا بديله في يناير

حمزة شعيب

وجّه ماركوس بابل، مدافع ليفربول السابق، انتقادات حادة إلى النجم المصري محمد صلاح، معتبرًا أن سلوك اللاعب في الفترة الأخيرة لا يتماشى مع قيم النادي، وداعيًا إدارة الريدز إلى البحث عن بديل مناسب تحسبًا لرحيله المحتمل.

وجاءت تصريحات بابل في ظل التوتر الذي ساد علاقة محمد صلاح بإدارة ليفربول والمدير الفني آرني سلوت، بعدما تحدث اللاعب علنًا عن شعوره بتعرضه للظلم واعتباره “كبش فداء” لتبرير تراجع نتائج الفريق. وتزامن ذلك مع فقدان صلاح لمكانه الأساسي وجلوسه على مقاعد البدلاء في عدة مباريات، قبل أن يقرر سلوت استبعاده من مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وعاد النجم المصري لاحقًا للمشاركة مع ليفربول، حيث دخل بديلًا أمام برايتون ونجح في صناعة هدف، ليساهم في فوز فريقه بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي تصريحات نقلتها شبكة “ليفربول إيكو”، رجّح بابل إمكانية رحيل محمد صلاح عن صفوف الريدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أن إدارة النادي قد تكون مضطرة للتحرك من أجل تأمين بديل قوي. وانتقد بابل طريقة تعامل صلاح مع الأوضاع الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللاعب التزم الصمت عندما كان الفريق يعاني، لكنه لجأ إلى الإعلام عندما تأثر موقفه الشخصي.

وأضاف بابل أن صلاح، رغم كونه أحد أساطير ليفربول وأفضل لاعبيه عبر التاريخ، بات يتصرف بأنانية ولا يضع مصلحة الفريق في المقام الأول، على حد وصفه، معتبرًا أن هذا الأمر قد يعجّل برحيله عن النادي.

وفي المقابل، أشاد بابل بإمكانيات مايكل أوليس، جناح بايرن ميونخ، معتبرًا إياه الخيار المثالي لتعويض محمد صلاح حال رحيله. 

وأوضح أن أوليس يقدم مستويات مميزة في الدوري الألماني هذا الموسم، وأن أسلوب لعب ليفربول يتناسب بشكل كبير مع قدراته، خاصة في مركز الجناح الأيمن، رغم اعترافه بصعوبة تخلي بايرن ميونخ عن اللاعب في الوقت الحالي.

ماركوس بابل محمد صلاح ليفربول

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

وزارة العمل

وزير العمل يعلن عن مبادرة للـ"التفتيش الذكي" لدعم مناخ الاستثمار

أسعار الطماطم

انخفاض مؤقت.. موعد ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق| كم سيصل سعر الكيلو؟

وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية: حملات مفاجئة على حي المقطم بالقاهرة وكفر شكر بالقليوبية

رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟

الشرقية تختتم استعداداتها لانطلاق ماراثون جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

السبب الحقيقي وراء استدعاء ملايين المحركات هذا العام

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

