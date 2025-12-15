قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منح العلامة الخضراء لمصنعي المخلفات الصلبة والبلاستيك
مصر تضع حجر أساس أكبر مجمع لإنتاج الألواح الشمسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
محافظ الجيزة يشهد انطلاق النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة
طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية
في تصريح لـ صدى البلد: وزير الكهرباء يكشف حقيقة زيادة الأسعار
أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: الفتوى بيان لما جاء به الإسلام من عدلٍ ورحمة
أسعار شرائح الكهرباء.. مفاجأة سارة من الحكومة للمصريين| تفاصيل
ما هو سر غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته .. هل الزعيم مريض؟
ملك الأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل
حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية
خبير لغة جسد يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول
بعد أزمة أرض أكتوبر.. أحمد سليمان: حاسبونا إن اخطأنا واتركوا الكيان
رياضة

فتحي سند عن مفاوضات تجديد أحمد عبد القادر للأهلي: مولد الملايين الطايرة

فتحي سند
فتحي سند
ميرنا محمود

علق الناقد الرياضي فتحي سند  علي  تجديد نجم الاهلي أحمد عبد القادر  للفريق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب فتحي سند:

مولد الملايين " الطايرة" : على مسئولية الصقر احمد حسن.. أن احد المصادر فى الاهلى قال ..انه تم العرض على ..احمد عبد القادر 50 مليون جنيه لثلاث سنوات ..وان عبد القادر رفض ومصمم على 75 مليون ..لاتعليق !!

وكان قد كشف الإعلامي أحمد حسن، كواليس مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: "الأهلي عرض على أحمد عبد القادر التجديد لمدة ٣ سنوات مقابل ٥٠ مليونا واللاعب رفض وطلب ٧٥ مليونا.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، عندما يلتقي نظيره سيراميكا، مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمسابقة.

وتأتي مواجهة الأهلي وسيراميكا في إطار بطولة كأس رابطة الأندية، حيث يتواجد المارد الأحمر ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه أندية: طلائع الجيش، فاركو، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب، وسيراميكا.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس عاصمة مصر
تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة.

فتحي سند الاهلي صفقات الاهلي احمد عبد القادر تجديد عبد القادر

