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رياضة

مثلث الرعب بقيادة محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام بيرنلي

الأحد 10/مارس/2019 - 01:24 م
صدى البلد
إسراء أشرف
أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض مواجهة بيرنلي، بعد قليل، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".

ودفع يورجن كلوب بمثلث الرعب بقيادة الدولي المصري محمد صلاح في خط الهجوم، بجانب ساديو ماني وربيرتو فيرمينو.

بينما سيعتمد في خط الوسط على الثلاثي، لالانا، فينالدوم، بالإضافة إلى فابينيو.

أما في خط الدفاع سيدفع كلوب بالرباعي، أندي روبرتسون، وفيرجيل فان دايك، وجويل ماتيب، وأرنولد.

وجاء تشكيل الريدز كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - أرنولد

خط الوسط: لالانا - فينالدوم - فابينيو

خط الهجوم: ماني - فيرمينو - صلاح.
مثلث الرعب بقيادة محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام بيرنلي

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