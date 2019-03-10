السيسي عن حادثة محطة مصر: ينفع حد ياخد استروكس ويسوق قطر.. فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تنزف شهداء ومصابين منذ 6 سنوات، موضحًا أنهم ليسوا من الجيش والشرطة فقط، ولكن فى الكنائس والمساجد، مضيفًا "هو اللي تم استهدافهم في الكنائس ده مش دم، وفي مسجد الروضة، مش دم ولا إيه، وحادثة محطة مصر".





وأردف " السيسي " خلال فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد ، اليوم الأحد، "عملنا في قانون الخدمة المدنية إجراءات علشان نظبط أداءنا، هو ينفع واحد ياخد استروكس ويركب القطر، يبقى صاروخ طاير على الأرض، ويفجر الدنيا ويضيع ولادنا وأهلنا اللي في المحطة، مش هنسمح وهنحاسب بالقانون، اللي وافق عليه مجلس الشعب".



