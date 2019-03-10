السيسي عن حادثة محطة مصر: ينفع حد ياخد استروكس ويسوق قطر.. فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تنزف شهداء ومصابين منذ 6 سنوات، موضحًا أنهم ليسوا من الجيش والشرطة فقط، ولكن فى الكنائس والمساجد، مضيفًا "هو اللي تم استهدافهم في الكنائس ده مش دم، وفي مسجد الروضة، مش دم ولا إيه، وحادثة محطة مصر".
وأردف " السيسي " خلال فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد ، اليوم الأحد، "عملنا في قانون الخدمة المدنية إجراءات علشان نظبط أداءنا، هو ينفع واحد ياخد استروكس ويركب القطر، يبقى صاروخ طاير على الأرض، ويفجر الدنيا ويضيع ولادنا وأهلنا اللي في المحطة، مش هنسمح وهنحاسب بالقانون، اللي وافق عليه مجلس الشعب".
واستكمل السيسي: "اللي بيتعاطى المخدرات يتم إنهاء خدمته فورًا، والتحاليل اللي هتتعمل أمانة، وتطبق، ومنقولش عندهم أولاد، واللي ماتوا مكانشي عندهم أولاد وأهل، ومش بس السكة الحديد، على كل مرفق".