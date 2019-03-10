6 مصريين ومغربيان ويمني من بين ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

أفاد موقع روسيا اليوم الإخباري في نبأ عاجل منذ قليل، بأن 6 مصريين كانوا من بين ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة التي سقطت اليوم جنوب أديس أبابا، فور إقلاعها متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي.



ونقل الموقع الإخباري، المعلومة وفقا لما أعلنه المدير التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية، في بث حي لمؤتمر صحفي، في أديس أبابا، أن 3 روس و6 مصريين ومغربيان ويمني ضمن ضحايا الحادث، وأن الركاب جميعا من مواطني 35 دولة وبلغ عددهم 149 راكبا فضلا عن 8 من طاقم الطائرة.







وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، وفق بيان، عن أن الضحايا من مواطني 35 دولة، وإحصائهم كالتالي: 32 كينيًا، و18 إثيوبيًا، و7 فرنسيين و8 صينيين و18 كنديًا و8 من الولايات المتحدة الأمريكية، و3 دبلوماسيين من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة.