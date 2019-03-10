ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

تعرف على 3 نساء سبقن الرجال في الإيمان والشهادة والهجرة

الأحد 10/مارس/2019 - 04:00 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه إذا نظرنا إلى الواقع التاريخي الذي عاشه المسلمون نعلم أن هناك نساء كثيرات أثرن في مسيرة الأمة الإسلامية، وساهمن في رفعة مجدها في جميع المجالات.

وأضاف «جمعة» عبر صفحته على «فيسبوك»: «أن الدور النسائي في المسيرة الإسلامية بدأ مبكرًا جدًا، فالمرأة هي أول من آمن بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، والمرأة هي أول من استشهد في سبيل الله، والمرأة هي أول من هاجرت إلى الله ورسوله مع زوجها بعد نبي الله لوط عليه السلام، وقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها أحب الناس إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وتابع: فالسيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها هي أول من آمن بالرسول وصدقه، غير أنها زادت على ذلك فقد كانت ملاذًا له -صلى الله عليه وسلم- ومأمنًا ومطمئنة له، بل ونصرت النبي -صلى الله عليه وسلم- بمالها ورزقه الله منها الولد، ولقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم عام فراقها له بعام الحزن.

وواصل: وكانت السيدة سمية بنت خياط زوج ياسر والد عمار هي أول شهيدة في الإسلام، وكانت أقوى من ولدها الشاب حيث رفضت سب النبي -صلى الله عليه وسلم- والنطق بكلمة الكفر في سبيل نجاتها وأظهرت التمسك والإيمان بدينها وبنبيها حتى استشهدت رضي الله عنها.

واستطرد: وكانت السيدة رقية بنت سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هي أول مهاجرة في سبيل الله مع زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنها.

ونوه المفتي السابق، بأنه لم تقتصر مكانة المرأة في الإسلام على كونها أول مؤمنة في الإسلام، وأول شهيدة، وأول مهاجرة، وأحب الناس إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، بل تعدت مكانتها ذلك عبر العصور والدهور.

ترشيحاتنا

قبل مواجهة جورماهيا.. سيناريوهات تأهل الزمالك إلى نهائيات إفريقيا

الأبيض دائما يتفوق.. بشري سارة للزمالك قبل مواجهة جورماهيا بمصر

سبعينية لا تقوى على الحركة.. كيف استغل معتز مطر والدته لكسب تضامن متابعيه؟

أغرب تعليق من أردوغان على فض مسيرة نسائية بالقوة في تركيا

شاهد.. والدة شهيد تروي اللحظات الأخيرة لابنها: كان مكشوف عنه الحجاب

أسرة شكري سرحان تتبرأ من فتاتي صاحبة السعادة

بعد ترقيته لرتبة فريق وتكليفه بوزارة النقل.. محطات مهمة في حياة كامل الوزير

مواعيد مباريات اليوم الأحد 10 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

400 حافلة لمؤازرة الزمالك بمباراة اليوم أمام جورماهيا

ليفربول يتقدم بهدفين على بيرنلي في الشوط الأول.. فيديو وصور

أمن أسيوط يكشف تفاصيل إحباط محاولة السطو على سيارة نقل أموال بأبنوب

الصحة: تقديم وسائل تنظيم الأسرة مجانًا ضمن مبادرة حقك تنظمى.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبوالعينين يدعو لترجمة التعاون المصري الياباني لمشروعات كبرى في أفريقيا.. فيديو وصور

هتاكل إيه النهاردة.. طاجن سى فود وأرز بنى.. والحلو: تورتة بكمبوت الفاكهة

خدمات جديدة للزوار في معبد فيلة بأسوان.. صور

أول صور من موقع تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة

بوينج تفجر مفاجأة عن حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. مقتل جميع الركاب وعددهم 149 راكبا من 35 دولة.. أثيوبيا تكشف هوية الضحايا وجنسياتهم بينهم 6 مصريين.. وأبيي أحمد يقدم التعازي

فيديو

فاطمة تقتحم مجال العمل الذكوري وتعمل بالنجارة.. فيديو
شاهد.. لحظة تكريم الرئيس السيسي الأم والأب المثاليين لأسر الشهداء
الصحة: تقديم وسائل تنظيم الأسرة مجانًا ضمن مبادرة حقك تنظمى.. فيديو
السيسي: مصر تستعصي على من يريد إلحاق الأذى بها من الخارج.. فيديو
السيسي: ستشاهدون في 30 يونيو 2020 سكة حديد مختلفة تماماً.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟