رؤوف عبد القادر: الأهلي جاهز لتنظيم بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات

أكد رؤوف عبد القادر، مدير إدارة النشاط الرياضي بالنادي ومدير بطولة أفريقيا لكرة الطائرة «سيدات»، والتي ينظمها النادي وتقام فعالياتها خلال الفترة من 14 إلى 26 مارس الجاري، أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لاستقبال البطولة الإفريقية للعام الثاني على التوالي.



وأضاف "عبد القادر": «الأهلي لديه من الخبرات ما يؤهله لتقديم بطولة ناجحة على جميع الأصعدة، خاصة أن النادي نجح في تنظيم 5 بطولات ناجحة خلال عام واحد وهي؛ بطولتان إفريقيتان للكرة الطائرة «رجال» و«سيدات» وبطولتان إفريقيتان لكرة اليد «رجال» و«سيدات» العام الماضي، ومنافسات المجموعة الثالثة من دور الـ16 لبطولة إفريقيا لكرة السلة، والتي شهدت نجاح الأهلي في الوصول إلى ربع نهائي البطولة.



وأوضح أن اللجان المنظمة تعمل بشكل مكثف من أجل الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البطولة الأفريقية، مؤكدًا أن العمل داخل جميع اللجان يسير بشكل أكثر من رائع من أجل الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بالبطولة.



وأشار إلى أن الأهلي أنهى كافة الترتيبات الخاصة باستقبال الوفود والفرق المشاركة ، وأيضا الحكام ومسئولي الاتحاد الإفريقي للعبة والـ«VIB»، وكذلك تم الانتهاء من جميع الأمور المتعلقة بإقامة وانتقالات الفرق المشاركة والحكام وكبار المسئولين من مقرات إقامتهم وإلى مقر النادي بالجزيرة والعكس.