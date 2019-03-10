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أخبار البلد

وزير الطيران المدني يعزي أسر ضحايا الطائرة الإثيوبية

الأحد 10/مارس/2019 - 04:11 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
أرسل الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، برقية تعزية لنظيره الإثيوبي أعرب خلالها عن خالص تعازيه ومواساته والعاملين بقطاع الطيران المدني المصري لأسر ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة التابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية والتي تحطمت صباح اليوم ، داعيًا المولى عز وجل أن يلهم جميع أسر الضحايا وذويهم الصبر والسلوان.

كان رئيس الوزراء الإثيوبي، أعلن تحطم طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية من طراز بوينج737 ماكس متجهة من أديس أبابا إلى نيروبي في كينيا، على متنها 149 راكبا و8 طاقم الطائرة.

‏الجدير بالذكر أن الطائرة المنكوبة تم استلامها في شهر نوفمبر الماضي أي أن عمرها لا يتجاوز الخمسة أشهر.

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