نشاطات مكثفة لأسرة طلاب من أجل مصر بجامعتى الفيوم والمنيا

تنظم إدارة كلية الآداب بجامعة الفيوم بالتنسيق مع أعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر" تنظيم ندوة، غدا بالقاعة الرئيسية بالكلية بجامعة الفيوم.



دعى للتحدث في الندوة الواعظ الديني بمجمع البحوث الإسلامية بمشيخة الأزهر أحمد رمضان سيد، وبعض أعضاء هيئة التدريس والطلاب.



كما تنظم إدارة رعاية الشباب بالجامعة بالتنسيق مع أعضاء الأسرة حملة بعنوان "خدمات عامة"، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 18 الجاري بمشاركة حوالي 200 طالب وطالبة يتخللها قيام المشاركين بغرس بعض الأشجار ونظافة منشآت ومباني الجامعة وذلك في إطار الأنشطة الخدمية لأعضاء الأسرة.



كما تعتزم إدارة رعاية الشباب بجامعة المنيا بالتنسيق مع أعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر"، تنظيم بعض الندوات لتوعية الطلاب بأهمية المشاركة الإيجابية في كافة الاستحقاقات الانتخابية، والتعديلات الدستورية المقترحة خلال الفترة من 10 إلى 13 بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، دعى للتحدث فيها الدكتوران حسن سند عميد كلية الحقوق، وهاني العربي أستاذ علم الإجتماع بكلية الآداب.