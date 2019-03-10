سفير "كازاخستان" يزور متحف سوهاج القومي

أجرى الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، و"أرمان إيساغالييف" سفير جمهورية كازاخستان زيارة إلى متحف سوهاج القومي، وذلك بمصاحبة إيلمان جولد سوف المستشار الثقافي لكازاخستان بالقاهرة، والدكتور ناصر حجي عميد كلية الألسن.



وخلال الزيارة تفقد السفير، القاعات الرئيسية للمتحف وتعرف من خلال الشرح على أهم ما تحويه تلك القاعات التي تؤرخ جزء من تاريخ وحضارة مصر، حيث اشتملت القاعة الأولى على أرشيف عن معبد أبيدوس، كما ضمت القاعة الرئيسية تاريخ أهم الملوك والشخصيات والحياة الاجتماعية واليومية للمصري القديم، أما القاعة السفلية فيعرض فيها كل ما يخص فن التحنيط والعالم والآخر ورحلة الحج عبر العصور.



جدير بالذكر أن رئيس الجامعة قدم لسفير كازاخستان -خلال الزيارة- شرحا عن الخريطة السياحية لمحافظة سوهاج، مشيرًا إلى أهم المناطق الأثرية المنتشرة داخل مراكز المحافظة كنوع من الترويج السياحي لآثار مصر وحضارتها.