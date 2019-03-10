فولكس فاجن تحتفل بإنتاج السيارة التجارية رقم 10 مليون

احتفل الصانع الالمانى فولكس فاجن بمرور ٦٣ عاما من النجاح والتفوق فى إنتاج السيارات التجارية التى حققت انتشارا رائعا فى العديد من الاسواق العالمية والتى تجاوزت مبيعات ١٠ ملايين سيارة.



