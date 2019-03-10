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سيارات

فولكس فاجن تحتفل بإنتاج السيارة التجارية رقم 10 مليون

الأحد 10/مارس/2019 - 05:59 م
صدى البلد
مصباح المصرى
احتفل الصانع الالمانى فولكس فاجن بمرور ٦٣ عاما من النجاح والتفوق فى إنتاج السيارات التجارية التى حققت انتشارا رائعا فى العديد من الاسواق العالمية والتى تجاوزت مبيعات ١٠ ملايين سيارة.

وسجل عام ١٩٥٦ إنتاج أول سيارة تجارية من طرازات فولكس فاجن التجارية T1-T6 والتى بلغت مبيعاتها حتى عام ١٩٧٣ حوالى ٨ ملايين و٩٤٠ ألف سيارة وسجلت بيتل تايب ١ مبيعات ٤٣ ألف سيارة بينما جاءت LT بمبيعات حوالى ٨١٢ ألف سيارة خلال الفترة من ١٩٧٥-١٩٩٦ ثم Taro بإجمالى مبيعات ٦١ ألف سيارة وتبعتها السيارة Amarok باجمالي مبيعات ١٤٤ ألف سيارة.

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