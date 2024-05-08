بتكلفة 370 مليون جنيه.. محافظ كفر الشيخ يناقش إنشاء كوبري سخا العلوي|صور

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، أعمال إنشاء كوبرى سخا العلوى، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين.

وقال المحافظ، إن هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته 370 مليون جنيه، يهدف إلى ربط قطاع الطريق الدائرى الغربى بقطاع الطريق الدائرى الشرقى، وربط طريق كفرالشيخ - دسوق، وكفرالشيخ - طنطا.

أشار المحافظ إلى الانتهاء من نقل جميع المرافق المتعارضة مع مسار الكوبري في الاتجاه الغربي للمزلقان (اتجاه محلة موسى)، مع استكمال أعمال القواعد والأعمدة ونقل المرافق في الاتجاه الشرقي (اتجاه الجامعة) وفقًا للجدول الزمني المحدد.

أوضح نور الدين، أن كوبرى سخا العلوى يعد من أهم مشاريع التنمية في المحافظة، وسيساهم في تحسين حركة المرور بشكل كبير من خلال ربط شرق وغرب المحافظة بشكل مباشر، وربط قطاعات الطريق الدائري، وربط الطرق الرئيسية.

IMG-20240508-WA0153

IMG-20240508-WA0154

IMG-20240508-WA0155