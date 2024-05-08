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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 370 مليون جنيه.. محافظ كفر الشيخ يناقش إنشاء كوبري سخا العلوي|صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، أعمال إنشاء كوبرى سخا العلوى، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين.

 

وقال المحافظ، إن هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته 370 مليون جنيه، يهدف إلى ربط قطاع الطريق الدائرى الغربى بقطاع الطريق الدائرى الشرقى، وربط طريق كفرالشيخ - دسوق، وكفرالشيخ - طنطا.

 

أشار المحافظ إلى الانتهاء من نقل جميع المرافق المتعارضة مع مسار الكوبري في الاتجاه الغربي للمزلقان (اتجاه محلة موسى)، مع استكمال أعمال القواعد والأعمدة ونقل المرافق في الاتجاه الشرقي (اتجاه الجامعة) وفقًا للجدول الزمني المحدد.

 

أوضح نور الدين، أن كوبرى سخا العلوى يعد من أهم مشاريع التنمية في المحافظة، وسيساهم في تحسين حركة المرور بشكل كبير من خلال ربط شرق وغرب المحافظة بشكل مباشر، وربط قطاعات الطريق الدائري، وربط الطرق الرئيسية.

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اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين إنشاء كوبرى جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين

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