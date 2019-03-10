بي بي سي تكشف تفاصيل جديدة عن جنسيات ضحايا الطائرة الأثيوبية المنكوبة

قالت هيئة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن مواطنين أمريكيين كانوا على متن الطائرة الأثيوبية التي تحطمت عقب إقلاعها من العاصمة أديس أبابا، ولقي جميع ركابها الـ157 حتفهم.



وأضافت أن رحلة الخطوط والأثيوبية رقم 302 غادرت مطار بولي في أديس أبابا متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي، قبل أن تفقد الاتصال ببرج المراقبة بعد دقائق، ولم يتم تحديد سبب تحطم الطائرة وهى من طراز "بوينج 737-8 ماكس"، وهى طائرة جديدة تسلمتها الشركة في نوفمبر الماضي.



وأوضحت أن جميع الركاب لقوا حتفهم وأنهم يضمون 33 جنسية.



وقال وزير النقل الكيني إن 8 أمريكيين كانوا بين القتلى، بالإضافة إلى 18 كنديًا ، و 8 أشخاص من الصين وإيطاليا ، و 7 أشخاص لكل من فرنسا وبريطانيا. 6 من مصر و5 من هولندا و 4 من كل من الهند وسلوفاكيا.

