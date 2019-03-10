ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بي بي سي تكشف تفاصيل جديدة عن جنسيات ضحايا الطائرة الأثيوبية المنكوبة

الأحد 10/مارس/2019 - 06:08 م
صدى البلد
حسام رضوان
قالت هيئة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن مواطنين أمريكيين كانوا على متن الطائرة الأثيوبية التي تحطمت عقب إقلاعها من العاصمة أديس أبابا، ولقي جميع ركابها الـ157 حتفهم.

وأضافت أن رحلة الخطوط والأثيوبية رقم 302 غادرت مطار بولي في أديس أبابا متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي، قبل أن تفقد الاتصال ببرج المراقبة بعد دقائق، ولم يتم تحديد سبب تحطم الطائرة وهى من طراز "بوينج 737-8 ماكس"، وهى طائرة جديدة تسلمتها الشركة في نوفمبر الماضي.

وأوضحت أن جميع الركاب لقوا حتفهم وأنهم يضمون 33 جنسية.

وقال وزير النقل الكيني إن 8 أمريكيين كانوا بين القتلى، بالإضافة إلى 18 كنديًا ، و 8 أشخاص من الصين وإيطاليا ، و 7 أشخاص لكل من فرنسا وبريطانيا. 6 من مصر و5 من هولندا و 4 من كل من الهند وسلوفاكيا.

ترشيحاتنا

شاهد.. رد الرئيس السيسي على شائعة تدبير حادث الأزهر

رفضت العمل خادمة .. تفاصيل إشعال رجل النار في جسد زوجته بالسويس

السيسي عن حادثة محطة مصر: ينفع حد ياخد استروكس ويسوق قطار .. فيديو

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بالدوري الإنجليزي

شاهد.. الرئيس السيسي يقبل يد والدة شهيدين تقديرًا لها

الأبيض تذيل المجموعة .. بترو أتليتيكو يصدم الزمالك قبل مواجهة جورماهيا

مساعد كوبر يسخر من الجماهير عقب هزيمة الأهلي أمام فيتا كلوب

أمير مرتضى يوجه رسالة لـ ميدو عقب تألقه مع الوحدة السعودي

أحمد حلمي يكشف لأول مرة عن صورة شقيقه الأكبر خالد

النواب يوافق علي ترشيح الفريق كامل الوزير لتولي وزارة النقل

رسميا.. مجدى عبد الغنى رئيسا للجنة الاستادات والملاعب بأمم إفريقيا

فأر يدمر حياة أسرة بالمنوفية.. الأم حاولت اصطياده بالسم فمات أطفالها الثلاثة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تارا عماد تخضع لجلسة تصوير جديدة .. صور

أفكار عصرية لديكور الحمام الأبيض.. صور

تشارلز ثيرون تحضر العرض الخاص لفيلمها الجديد long shot.. صور

بروتوكول تعاون بين الأزهر والقوى العاملة لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.. صور

أبوالعينين يدعو لترجمة التعاون المصري الياباني لمشروعات كبرى في أفريقيا.. فيديو وصور

فيديو

حملة للكشف على قائدي السيارات متعاطي المخدرات بالطرق السريعة ..فيديو
شاهد .. آراء الطلاب فى نظام الثانوية العامة الجديد
البترول: مناطق التنقيب في البحر الأحمر قد تشهد استكشافات كبرى
شاهد.. طائرة بوتفليقة تستعد لمغادرة مطار جنيف عائدة لـ الجزائر
لحظات مرعبة.. لاصطدام سيارة مسرعة بتوك توك متكدس بالركاب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟