ترتيب مجموعة الزمالك قبل لقاء جورماهيا في الكونفدرالية .. كل الاحتمالات واردة

تترقب الجماهير البيضاء اللقاء المنتظر بين الزمالك وجورماهيا الكيني فى التاسعة مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، التى يسعى خلالها الأبيض لحصد الثلاث نقاط للتأهل لدور ربع النهائي.





وشهد مشوار الزمالك فى هذا الدور الحفاظ على حظوظه فى المجموعة الرابعة بعدما حقق أول انتصار له فى دور المجموعات الجولة الماضية على بترو أتليتكو الأنجولي بهدف المغربى حميد أحداد، بعد هزيمته أمام جورماهيا الكينى فى الجولة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل بهدف لمثله فى مباراتيه أمام نصر حسين داى الجزائرى فى الجولة الثانية وبترو أتلتيكو الأنجولى فى الجولة الثالثة.



