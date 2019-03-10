ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ترتيب مجموعة الزمالك قبل لقاء جورماهيا في الكونفدرالية .. كل الاحتمالات واردة

الأحد 10/مارس/2019 - 07:01 م
صدى البلد
أحمد هاني
تترقب الجماهير البيضاء اللقاء المنتظر بين الزمالك وجورماهيا الكيني فى التاسعة مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، التى يسعى خلالها الأبيض لحصد الثلاث نقاط للتأهل لدور ربع النهائي.

وشهد مشوار الزمالك فى هذا الدور الحفاظ على حظوظه فى المجموعة الرابعة بعدما حقق أول انتصار له فى دور المجموعات الجولة الماضية على بترو أتليتكو الأنجولي بهدف المغربى حميد أحداد، بعد هزيمته أمام جورماهيا الكينى فى الجولة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل بهدف لمثله فى مباراتيه أمام نصر حسين داى الجزائرى فى الجولة الثانية وبترو أتلتيكو الأنجولى فى الجولة الثالثة.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الثالث في المجموعة برصيد 5 نقاط بالمجموعة الرابعة التي يحتل صدارتها فريق نصر حسين داي برصيد 7 نقاط بعد فوزه على جورماهيا الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما يأتى بترو أتليتكو الأنجولي فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

ترشيحاتنا

نائب رئيس مصنع 200 الحربي يكشف صاحب فكرة سيارات الطعام المتنقلة .. فيديو

السيسي: كامل الوزير وزيرا للنقل.. وحلف اليمين عقب عودة البرلمان للانعقاد

ساديو ماني يلاحق محمد صلاح ويدخل تاريخ ليفربول من أوسع أبوابه

ليفربول محمد صلاح يضرب شباك بيرنلي برباعية في الدوري الإنجليزي.. فيديو

رد عنيف من نتنياهو على ممثلة إسرائيلية طالبت بالمساواة بين العرب واليهود

مجدي عبدالغني يكشف تطورات أزمة تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون

رجل يختفي عن أسرته بـ ماليزيا لمدة شهر بسبب لعبة PUBG.. فيديو

شاهد .. لحظة تحرك موكب بوتفليقة من مستشفى جنيف إلى المطار

شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة لقتل مهندس بمجمع مواقف دمنهور.. صور

الصحة النفسية تزف بشرى سارة لمتعاطي المخدرات قبل فصلهم ..فيديو

شاهد.. الرئيس السيسي يقبل يد والدة شهيدين تقديرًا لها

أول صور من موقع تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تارا عماد تخضع لجلسة تصوير جديدة .. صور

أفكار عصرية لديكور الحمام الأبيض.. صور

تشارلز ثيرون تحضر العرض الخاص لفيلمها الجديد long shot.. صور

بروتوكول تعاون بين الأزهر والقوى العاملة لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.. صور

أبوالعينين يدعو لترجمة التعاون المصري الياباني لمشروعات كبرى في أفريقيا.. فيديو وصور

فيديو

على غزلان وشيماء مغربي يطرحان أغنية قتل عمد .. فيديو
شاهد .. مطاردات وأكشن أمير كرارة فى كلبش 3
فيديو جراف.. سقوط الطائرة الإثيوبية المنكوبة وعلى متنها 6 مصريين
شاهد .. أعراض سرطان المثانة وطرق العلاج
شاهد.. هيفاء وهبى تحتفل بعيد ميلادها الـ 43 بشورت

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟