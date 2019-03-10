لاعبو الزمالك يداعبون بعض على فيسبوك قبل المواجهة المصيرية بالكونفدرالية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة مصيرية اليوم أمام منافسه جورماهيا الكينى، والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





جدير بالذكر أن الزمالك متزيل مجموعته، ويقدم مستوى متذبذب في البطولة، وفي حاجة إلى أربع نقاط ليتأهل لدور الـ 8 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.





وفي ظل هذا الشد العصبي للجماهير الزملكاوية، يداعب محمد عبد الغني مدافع الزمالك الأساسي، زميله على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قبل انطلاق المباراة بساعات قليلة.





رد محمد عبد الغني على زميله بتعليق كوميدي، قبل انطلاق المباراة بساعتين فقط، مع العلم أنه من الضروري في مباريات هامة مثل هذه اللقاءات الحاسمة أن ينعزل اللاعبين عن مواقع التواصل الإجتماعي لتجنب التعليقات السلبية قبل المباراة.





وضمت قائمة الزمالك ، لمواجهة جورماهيا الكيني:





في حراسة المرمي : عماد السيد – محمود عبد الرحيم جنش.





في خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - محمود الونش - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعه





في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد عنتر - ابراهيم حسن – يوسف اوباما – محمود عبد المنعم كهربا -ايمن حفني - احمد مدبولي - احمد زيزو



