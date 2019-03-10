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ديني

الأوقاف تنشر نموذجا لاختبار الأئمة الدارسين بالأكاديمية

الأحد 10/مارس/2019 - 08:43 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
نشرت وزارة الأوقاف، نموذج امتحان لبرنامج التأهيل الأول للأئمة الدارسين في أكاديمية الوزارة.

وأكدت الوزارة أنها انتقلت بالدارسين في أكاديميتها الدولية لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات من طرق الحفظ والتلقين إلى طرق الفهم والتحليل والمناقشة تدريسًا وامتحانًا.

ونوه بأنها نشرت نموذج الامتحان الأول للبرنامج الأول لتقف على جانب من الأسئلة التي تعمل على تحفيز الذهن وقياس مدى قدرة الدارس على فهم وتحليل ومناقشة المشكلات.

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