جامعة الفيوم تستضيف مهرجان المسرح الثاني عشر للعروض القصيرة.. صور

استقبل الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أعضاء لجنة تحكيم مهرجان المسرح للعروض القصيرة بالجامعة والتي تضم الفنان محمود الحديني والفنانة عايدة فهمي والفنان عزت زين.



وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية وتقدم دعمًا كاملًا للطلاب الموهوبين في مختلف المجالات وتسعى لبناء عقول أبنائها وصقل مواهبهم وتخريج أفراد قادرين على تقديم الإضافة المميزة للمجتمع.



وأوضح الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس جامعة الفيوم أن فعاليات المهرجان تستمر خلال الفترة من 9/3 حتى 14/3/2019 ويتم تقديم 17 عرضًا مسرحيًا من جانب مختلف كليات ومعاهد الجامعة، بالإضافة إلى عروض فريق المسرح بالمدن الجامعية.



وأشار إلى ضرورة ممارسة النشاط الطلابي داخل الجامعة للحفاظ على عقول الطلاب من الأفكار المغلوطة التي يسعى البعض لبثها في نفوس الشباب ومشيدًا بتميز طلاب الجامعة الذين دائمًا ما يحققون مراكز متقدمة على مستوى الجامعات المصرية.



وأكد الدكتور وائل طوبار المنسق العام للأنشطة الطلابية ومسئول التواصل الطلابي بالجامعة أن المهرجان الفني يشهد كل عام حضور كبير من جانب طلاب وطالبات الجامعة؛ حيث يستمتعون بعروض زملائهم من مختلف كليات الجامعة؛ في ظل حرص إدارة الجامعة، والقائمين على الأنشطة الطلابية بها على دعم المواهب الفنية للطلاب والطالبات، وتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لصقل مواهبهم ورعايتها، وتوفير الفرص والمناخ المناسب للإبداع والارتقاء.



وأضاف أنه من المقرر أن تعلن نتائج العروض الفائزة من جانب لجنة التحكيم الخاصة، بالإضافة إلى تكريم الفائزين بالمهرجان وذلك يوم 14/3/2019، منوها بأنه تم اليوم عرض مسرحية "غنوة الليل والسكينة" لكلية الحقوق ومسرحية "الآن يغنون ثانية" لكلية الصيدلة ومسرحية "حزام ناسف" للمدن الجامعية والتي لاقت جميعها قبولًا كبيرًا لدى الحاضرين.