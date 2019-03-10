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أخبار العالم

رهف القنون تثير الجدل مجددا في يوم المرأة العالمي .. صور

الأحد 10/مارس/2019 - 09:05 م
صدى البلد
حسام رضوان
أثارت اللاجئة السعودية في كندا رهف القنون، الجدل مرة أخرى أثناء احتفالها باليوم العالمي للمرأة، الذي جاء بالتزامن مع تدشين حسابها الجديد على موقع إنستجرام.

ونشرت "القنون" أول صورة لها بالحساب وهي ترفع لافتة "النساء لسن أقل من غيرهن"، ورفعت في أكثر من صورة علم المثلية ولفته على جسدها، كتبت بجوارها "يوم مرأة عالمي سعيد، أرسل الحب لجميع النساء حول العالم".

كما وصفت "القنون"، نفسها على الحساب بأنها "نسوية كندية" من دون ذكر لجنسيتها السعودية.
رهف القنون تثير الجدل مجددا في يوم المرأة العالمي .. صور
رهف القنون تثير الجدل مجددا في يوم المرأة العالمي .. صور

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