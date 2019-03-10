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أحمد موسى يطالب المشاهدين بالتفاعل مع هاشتاج مصدقينك ياسيسي.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 10:29 م
أحمد موسى
أحمد موسى
حمزة شعيب
طالب الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، المشاهدين بالتفاعل مع هاشتاج "مصدقينك ياسيسى".

وتصدر هاشتاج "مصدقينك يا سيسى"، موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فى مصر .

الهاشتاج انطلق، اليوم، بعد انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تحت عنوان "شهداؤنا فى قلوبنا"، كرم خلالها الرئيس عددا من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والعطاء خلال معارك الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة.

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