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رياضة

نهضة بركان يعزز صدارته للمجموعة بعد فوزه على أوثو دويو بالكونفدرالية

الأحد 10/مارس/2019 - 11:20 م
صدى البلد
عمر سلامة
فاز نهضة بركان المغربى على أوثو دويو الكونجولى بثلاثة أهداف مقابل لا شىء مقابل لا شىء فى إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وأحرز الهدف الثالث فى الدقيقة الخامسة، وأحرز الأهداف كودجو فو فى الدقيقة السادسة و أضاف سلمان ولد الهدف الثانى فى الدقيقة الثانية والثلاثين وعزز المباركى الأهداف .

ويتصدر نهضة بركان المجموعة برصيد إحدى عشر نقطة بينما يأتى حسنية أكادير فى المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

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