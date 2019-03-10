عمرو أديب: قطر دفعت رشوة مليار دولار لـ FIFA لاستضافة كأس العالم

قال الإعلامي عمرو أديب، إن دولة قطر دفعت ما يقرب من مليار دولار للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل الحصول علي استضافة كأس العالم 2022.



وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" أن قطر تعتمد في كل استخدامتها على الرشوة معلقا: "قطر مش شريفة ورئيس الوزراء الأسبق وأميرها مش شريف".



وأكد أنه يجب سحب تنظيم كأس العالم 2022 من دولة قطر، مضيفا: "ازاي الشعب القطري يشعر بالسعادة في حصولهم علي البطولات بالرشوة، هي دي الرياضية التي نعلمها للأجيال"، مشيرا الى وجود الكثير من الدول التي تستطيع استضافة كأس العالم وتنظيمها في خلال تلك الفترة.



وأكمل: "صحيفة صنداي تايمز هي التي اثبت قيام قطر بدفع رشوة من أجل استضافة كأس العالم وليس عمرو أديب".

