هاشتاج مصدقينك يا سيسي يتصدر تويتر.. ومغردون: معاك ياريس





تصدر هاشتاج "مصدقينك يا سيسى"، موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فى مصر، وشارك المغردون بتغريدات مختلفة على مدار اليوم.



ونشر بعض المغردون عبارات تأييد لقرارات وجهود الرئيس السيسي، منها "رجل وطني قوي يعشق مصر ولن يجود الزمان بمثله، الله يعينك، ويحميك ياااريسنا، #مصدقينك_يا_سيسي"



"#مصدقينك_يا_سيسي، الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا"





#مصدقينك_يا_سيسي، ربنا يوفقك ياريسنا، مصدقينك وربنا معاك، ‏# مصدقينك_ ياسيسى

# السيسى_ رئيسى_ اعتز_ وافتخر

# تحيا_ مصر_ السيسى".





كان الهاشتاج انطلق، أمس، بعد انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثون التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تحت عنوان "شهداؤنا فى قلوبنا"، كرم خلالها الرئيس عدد من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والعطاء خلال معارك الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة.